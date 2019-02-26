Spor Fenerbahçe Taraftarı Derbi İçin Yola Çıktı -2
1 saat önce
Spor Fenerbahçe taraftarı derbi için yola çıktıMustafa AKIN - Olgucan KALKAN İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yola çıktı.
Spor Fenerbahçe
taraftarı derbi için yola çıktı
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN İSTANBUL (DHA
) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş
'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park
'a doğru yola çıktı.
Saat 16.00'da Kadıköy
Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, statta güvenlik güçleri tarafından arandı. Buradan kendileri için ayarlanan 35 otobüse yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yapan sarı lacivertli taraftarlar, saat 17.25'te tezahüratlar eşliğinde derbinin oynanacağı stadın yolunu tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:04 Kaynak: DHA
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