Spor fenerbahçe, trabzon'a geldi - Son Dakika
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Spor fenerbahçe, trabzon'a geldi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

SPOR Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

17.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Sarı lacivertli ekibin otele gidiş güzergahı boyunca da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve sarı lacivertli takım ile yarın oynanacak Trabzonspor maçının ardından yollarını ayıracak olan teknik direktör Ersun Yanal'ın basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü çekmemesi için hızlıca otobüse yöneldiği görüldü. Hızlı adımlarla takım otobüsüne giden Yanal, çantası ile de görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Spor fenerbahçe, trabzon'a geldi

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:32 Kaynak: DHA
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