Spor fenerbahçe ve galatasaray takımları stattan ayrıldı - Son Dakika

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Spor fenerbahçe ve galatasaray takımları stattan ayrıldı
14 dakika önce
SPOR Fenerbahçe ve Galatasaray takımları stattan ayrıldı. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:53 Kaynak: DHA
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