Spor fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı - Son Dakika

Spor fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı

6 saat önce

SPOR Fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştıİSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

SPOR Fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi. Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu, çalışmalarını salonda sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

Spor fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı

Denizlispor, Fenerbahçe, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:31 Kaynak: DHA
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