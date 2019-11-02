Son Dakika Haberleri: Spor fenerbahçe'ye kayseri'de meşaleli karşılama
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Spor fenerbahçe'ye kayseri'de meşaleli karşılama

6 saat önce

SPOR Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılamaİlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) -SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.

SPOR Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama

İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) -

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.00'de Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılamada teknik direktör Ersun Yanal ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'e çiçek verildi. Havaaalanı çıkışında taraftar meşalelerle yolu kapatarak takım otobüsünün önünde tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi otobüse binerek daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

Spor fenerbahçe'ye kayseri'de meşaleli karşılama

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:32 Kaynak: DHA
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