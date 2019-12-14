Spor fenerbahçe'ye sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika
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Spor fenerbahçe'ye sivas'ta coşkulu karşılama

6 saat önce

SPOR Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılamaUğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ / SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Sivas'a geldi.

SPOR Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Sivas'a geldi.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi. Havaalanında taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a çiçek verdi. Taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzalayan futbolcular takım otobüsü ile kent merkezine hareket ederek konaklayacakları otele geçti. Sarı-lacivertli kafileyi kalacakları otel önünde de taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe sonrasında çalışmayı yarıda bırak Miha Zajc, ayak tabanında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım, sakatlığı devam Victor Moses ile Alper Potuk kafilede yer almadı. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı: " Harun Tekin, Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Mathias Zanka, Sadık Çiftpınar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Tolgay Arslan, Luis Gustavo, Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç."

Spor fenerbahçe'ye sivas'ta coşkulu karşılama

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:16 Kaynak: DHA
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