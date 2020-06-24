SPOR Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Can Bartu Tesisleri 'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, sarı-lacivertli futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Takım ardından sahaya geçti. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, 3 grup halinde gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

İSTANBUL, ( DHA ) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SPOR Fenerbahçe , Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam etti

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