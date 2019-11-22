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Spor fenerbahçe, yeni malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüKaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde ilk 25 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.

KRUSE VE MURİÇ ANTRENMANDA YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kruse ve Muriç antrenmana katılmadı ve takımdan ayrı çalıştı. Şili Milli Takımı'nda bulunan Isla'nın ise yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Fenerbahçe, zorlu Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için Malatya'ya hareket edecek.

Spor fenerbahçe, yeni malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
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