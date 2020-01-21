Spor fenerbahçe yöneticisi alper pirşen'in açıklamaları - Son Dakika

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Spor fenerbahçe yöneticisi alper pirşen'in açıklamaları
6 saat önce
SPOR Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen'in açıklamaları.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
SPOR Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen'in açıklamaları
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