Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor

Faruk Ilgaz Tesisleri 'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 1230'da başlayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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