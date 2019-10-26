Son Dakika Haberleri: Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor
Son Dakika Güncel Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor

Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor

30 dakika önce

SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 1230'da başlayacak.

SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 1230'da başlayacak.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.

Saat 12.30'da başlayacak toplantıya Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor.

Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan'ı bekliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
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