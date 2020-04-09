SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor - Son Dakika

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SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor
6 saat önce
SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyorİSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.
SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor
İSTANBUL,(DHA) -
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada sarı-lacivertli futbolcular hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcular evlerindeki spor ekipmanları ile kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanlarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan video ile yapılan idmanlarda evde kal çağrısı da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:18 Kaynak: DHA
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