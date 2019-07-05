SPOR Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgiMustafa AKIN Düzce,(DHA) -Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi
Mustafa AKIN Düzce
,(DHA
) -
Düzce'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Topuk Yaylası
Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası tesislerinin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, Cuma Namazı'na gelen Ozan Tufan
, Sadık Çiftpınar
ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler.
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