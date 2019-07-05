Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgiMustafa AKIN Düzce,(DHA) -Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti.

Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi
Mustafa AKIN Düzce,(DHA) -
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası tesislerinin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, Cuma Namazı'na gelen Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler.
SPOR Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse göz doldurdu Selin Ciğerci, "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]