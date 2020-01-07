Spor fenerbahçeli ozan tufan basın toplantısında konuştu - Son Dakika

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Spor fenerbahçeli ozan tufan basın toplantısında konuştu
10 dakika önce
SPOR Fenerbahçeli Ozan Tufan basın toplantısında konuştu (2)
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:15 Kaynak: DHA
SPOR Fenerbahçeli Ozan Tufan basın toplantısında konuştu (2)
Son Dakika Ozan Tufan: "Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak" Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi