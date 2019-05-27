Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'de

SPOR Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'de

3 saat önce

SPOR Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'deAziz Yıldırım izlediği davadan çıktı, açıklama yapmak ve taraftarlarla buluşmak için tesislere gidiyorMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -Futbolda şike soruşturması adı altında Kumpas kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin...

SPOR Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'de
Aziz Yıldırım izlediği davadan çıktı, açıklama yapmak ve taraftarlarla buluşmak için tesislere gidiyor
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -
Futbolda şike soruşturması adı altında Kumpas kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edilirken, Fenerbahçeli taraftarlar da Silivri'ye akın etti.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmada Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve eski Başkan Aziz Yıldırım da izleyici olarak yer aldı.
Silivri'deki Karbey Dinlenme Tesisleri'nde buluşan 1907 Fenerbahçe Derneği, Sarı Lacivert Derneği, Fenerbahçeliler Derneği ve ÜNİFEB'ten oluşan taraftar da 8 otobüsle duruşmanın yapıldığı yere geldi. Burada toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe marşları ve tezahüratlar söylemeye başladı. Taraftar grubuna yaklaşık 6 otobüs dolusu taraftarın da katılacağı öğrenilirken, Aziz Yıldırım kendisini bekleyen taraftarların yanına gitmek için öğle molasında salondan çıktı.
SPOR Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'de
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:42 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Silivri, Güncel
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