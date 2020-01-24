Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında - Son Dakika
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Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında

7 saat önce

SPOR Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanındaVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu.

SPOR Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında

VIDEO YOK

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS (DHA)-

DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.

Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında

Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
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Fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında futbolcularla tanıştı
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