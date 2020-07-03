SPOR Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde - Son Dakika

SPOR Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde

Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğindeDoğancan İLEK/RİZE, (DHA) - ÇAYKUR Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, pazar günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, 'Bu maç final niteliğindedir.

Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde

Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - ÇAYKUR Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, pazar günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, 'Bu maç final niteliğindedir. Herkes ruhunu, mücadelesini yani her şeyini ortaya koyacak. Umarım iyi bir skorla ayrılan biz oluruz' dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un 31 yaşındaki orta sahası Fernando Boldrin, pazar günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçıyla ilgili Mehmet Cengiz Tesisleri'nde değerlendirmelerde bulundu. Boldrin, Çaykur Rizespor'un ligde kalmayı hak eden bir takım olduğunu ifade etti. Son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili de konuşan Boldrin, maça kötü bir başlangıç yaparak 2-0 geriye düştüklerini hatırlatarak, 'Ama daha sonra takımın verdiği bir reaksiyon oldu. Maçı 2-2'ye getirdiğimiz için sevinçliyim. 3-2 galip duruma geçebilirdik. Evimizde galip gelemediğimiz için üzüntülüyüm. Ancak geriye düştüğümüz maçtan puan almış olmamız ileriki haftalar için bize umut oldu' diye konuştu.

'ÇAYKUR RİZESPOR, LİGDE KALMAYI HAK EDEN BİR TAKIM'

Uzun bir aradan sonra Denizlispor maçında ilk 11 şansı bulan Brezilyalı oyuncu, 'Futbolcu olarak uzun zamandır ilk 11'de oynamamak gerçekten zor. Oyuna girdiğinizde ve oyunun tamamını bitirdiğinizde daha da zorlanıyorsunuz, bir yorgunluk baş gösterebiliyor. Bu anlamda 90 dakikayı bitirdiğim için çok mutluyum. Takımımız da yenilmedi. Bu 90 dakikanın önümüzdeki 5 maçta bana çok katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Daha fazla takımıma katkı sağlayacağım, çünkü daha fazla alışmış olacağım. Pazar günü oynayacağımız Konyaspor maçı final niteliğindedir. Konyaspor'un da bizim kadar galibiyete ihtiyacı var. Bütün oyuncu arkadaşlarımla bu maçı konuşuyoruz. Tabii ki herkes ruhunu, mücadelesini yani her şeyini ortaya koyacak. Umarım iyi bir skorla ayrılan biz oluruz. Çünkü Çaykur Rizespor kulübü hem bu maçtan galip ayrılmayı hak eden çalışmalar yapıyor hem de ligin sonunda bu ligde kalmayı hak eden bir takım' dedi.

'ŞU ANDA İPLER BİZİM ELİMİZDE'

3 yıldır Süper Lig'de oynadığını belirten Boldrin, 'Ligin hem altları hem üstlerinde her yıl aynı durum oluyor. Süper Lig; hep yarışmacı bir lig olmuştur ve hiçbir zaman kopan olmuyor. Yine aynı gelenek devam ediyor. Bence bizim açımızdan iyi olan şey şu ki, şu anda tamamen ipler bizim elimizde, hiç kimseye bağlı değiliz. Önümüzdeki maçlardan iyi skorla ayrılabilirsek Rizespor'u ligde tutacağız. Bu da bizim için çok önemli bir şey' ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Konyaspor, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde - Son Dakika

Son Dakika

16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:40 Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
20:58
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Personelimize saldırıldı, suç duyurusunda bulunacağız
20:23
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]