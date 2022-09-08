SPOR Fernando Muslera: Önemli olan herkesin, Galatasaray oyuncusu olduğunu bilmesi

Fernando Muslera: Önemli olan herkesin, Galatasaray oyuncusu olduğunu bilmesi

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, "Güzel bir kadro kuruluyor. 2011'de de güzel kadro vardı, 2001'de de çok büyük şeyler başardı bu takım. Asıl önemli olan herkesin, Galatasaray oyuncusu olduğunu bilmesi. Her zaman burada olan oyuncular, şampiyonluk için mücadele eder" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin iyi bir kadro kurduğunu ve hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Muslera, "Güzel bir kadro kuruluyor. 2011'de de güzel kadro vardı, 2001'de de çok büyük şeyler başardı bu takım. Asıl önemli olan herkesin, Galatasaray oyuncusu olduğunu bilmesi. Her zaman burada olan oyuncular, şampiyonluk için mücadele eder" diye konuştu.

Yabancı kuralından dolayı yedek kalma ihtimaliyle ilgili gelen bir soruya tecrübeli oyuncu, "Antrenör olursam, bunu o gün cevaplarım. Bu soru benim için sorulmuş bir soru değil" şeklinde cevap verdi.

"SAVUNMA ÖNEMLİ BİR PARÇA"

Sarı-kırmızılı ekibin oynadığı 5 resmi maçta sadece 2 gol yemesinin önemli olduğunu belirten Muslera, "Geçen sezon da yeniden yapılanmış bir takım vardı. Bu sezon da aynı şekilde yeni bir takım var. Adaptasyon için zamana ihtiyacımız oluyor. Savunma önemli bir parça. 1 gol atıp 3 puan kazanma şansınız var. Şu anda da çok iyi oynuyoruz, kendisini vermiş bir takım var" şeklinde konuştu.

"GAZİANTEP MAÇINDA GALATASARAY OYUNCUSU OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Süper Lig'in 5'inci haftasında oynadıkları ve geriden gelip 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçında birçok zorluğa rağmen 3 puan almanın kendileri adına önemli olduğunu aktaran Uruguaylı file bekçisi, "Gerçekten zor bir maç oldu. Birçok zorlukla karşı karşıya kaldık, ilk yarıda kırmızı kart görmemiz ile bu zorluklar devam etti. Bu süre içerisinde Galatasaray gibi davrandık. Taraftar da 90 dakika boyunca yanımızdaydı. Herkes büyük fedakarlıkta bulundu. Galatasaray oyuncusu olduğumuzu gösterdik, bizim için önemli bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKÇE KONUŞMAYI DAHA ÇOK SOYUNMA ODASINDA YAPIYORUM"

Türkiye'de olduğu süre içerisinde Türkçe'yi öğrenme adına çok fırsat yakaladığını ve konuşulan birçok şeyi anladığını belirten Muslera, "11 yıldır burada olduğum için öğrenmek için çok fırsat yakaladım. Çoğunu da anlıyorum. Konuşmayı daha çok soyunma odasında yapıyorum. Sosyal medya üzerinden de bir bir paylaşımım olur. Maç içerisinde de hakemlere bir itirazda bulunacaksam yarı yarıya Türkçe konuşuyorum" dedi.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile alakalı gelen bir soruya ise "Güzel bir transfer. Çok büyük takımlarda oynadı. Önemli bir isim, kendisiyle henüz konuşmadık" şeklinde cevap verdi.

"SAHA İÇERİSİNDE VE DIŞARISINDA BİRLİKTE OLMAK ÖNEMLİ"

Yeni oluşturulan kadronun adaptasyon sürecini en aza indirmek için sürekli yemekler düzenlediklerini aktaran Muslera, "Hem saha içerisinde hem de dışarısında birlikte olmak, önemli bir şey. Bu yakınlıkla alakalı bir şey. Sadece benim değil, grup olarak bu yakınlığı kurmayı istemeniz gerekir. Burada çok fazla zaman geçiriyorum. Burada yakınlığı kurmak bizim için önemli bir durum. Bunun için dışarıda yemekler ayarlıyoruz. Sonuçta birçok yeni oyuncu geldi ve bu oyuncuların da birbirini tanıması için her fırsatı kullanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.