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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76 - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76

14.10.2021 20:30
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya'nın Enisey Krasnoyar'ı 100-76 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya'nın Enisey Krasnoyar'ı 100-76 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelana Tomic (Hırvatistan) xx, Mihheil Vartonov (Gürcistan) xx, Daut Mehditi (Kosava) xx

Hatayspor: Wiley xxxx 30, Gorini x, Büşra Akbaş xx 10, Ayşegül Günay x 6, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xx 15, Brown xxxx 37, Simge Şeker x, Elif Emirtekin x, Melis Dilara Lafatan x, Gökçe Doğan x 2, İdal Yavuz x

Başantrenör: Ekin Baş

WBC Enisey: Jones x 7, Matveeva x 7, Bratchikova x 5, Kuzmenkova, Nared x 6, Pachurina x 6, Latsgal x 8, Vanloo x 15, Krymova x 8, Komienko x 13, Pashkovskaın x 1, Shchetina

Başantrenör: Olga Shuneikina

1. Periyot: 24-19 (Hatayspor lehine)

Devre: 53-42 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 80-61 (Hatayspor lehine)

(Adem Karagöz/İHA)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76

Hırvatistan, Gürcistan, Hatayspor, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76 - Son Dakika
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