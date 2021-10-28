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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56 - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56

28.10.2021 20:16
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu maçında Hatayspor sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 87-56 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu maçında Hatayspor sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 87-56 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Andrada Csender xx (Romanya), Denys Povorozniuk xx (Ukrayna), Amalia Marshis xx (Romanya)

Hatayspor: Wiley xx 20, İdal Yavuz x, Gorini xx 21, Büşra Akbaş x, Ayşegül Günay x 2, Büşra Akgün x 2, Bahar Çağlar Ökten x 6, Brown xxx 22, Elif Emirtekin xx 14

Başantrenör: Ekin Baş

Panathinaikos: Chastity xxx 24, Ziaka x, Stamati x, Lymoura x 3, Vinstilaou x 6, Bountouri x 2, Grigoropoulou x, Stach x 4, Mylonaki x 2, Holmes xx 12, Chatzinikolaou x 3

Başantrenör: Eleni Kopogianni

1.Periyot: 31-11 (Hatayspor lehine)

Devre: 57-30 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 79-44 (Hatayspor lehine)

(Adem Karagöz/İHA)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56

Panathinaikos, Hatayspor, Romanya, Ukrayna, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56 - Son Dakika
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