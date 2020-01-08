Spor fıfa kokartı takmaya hak kazanan arda kardeşler var, faydalı bir sistem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor fıfa kokartı takmaya hak kazanan arda kardeşler var, faydalı bir sistem - Son Dakika

Spor fıfa kokartı takmaya hak kazanan arda kardeşler var, faydalı bir sistem

6 saat önce

SPOR FIFA Kokartı takmaya hak kazanan Arda Kardeşler: VAR, faydalı bir sistem"Genç yaşta bu kokartı taktığım için mutluyum""Sadece gördüğümüzü çalıyoruz""Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü""Özel hayatımızda çok fazla futbol konuşmuyoruz"Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Namık Kemal KILINÇ...

SPOR FIFA Kokartı takmaya hak kazanan Arda Kardeşler: VAR, faydalı bir sistem

"Genç yaşta bu kokartı taktığım için mutluyum"

"Sadece gördüğümüzü çalıyoruz"

"Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü"

"Özel hayatımızda çok fazla futbol konuşmuyoruz"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA,(DHA) -

Bu yıl FIFA kokartı alan Arda Kardeşler, "VAR faydalı bir sistem. Daha önce elle atılan goller, 1 metre ofsayt olan pozisyonlar, ceza sahası dışında verilen penaltılar vs. gibi çok açık hatalar engellendi. Ancak yoruma bağlı pozisyonlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da futbolun güzelliği diyelim" dedi.

FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk'ün yerine listeye eklenerek FIFA kokartı alan Arda Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Genç yaşta kokart taktığı için mutlu olduğunu belirten Arda Kardeşler, "Mutluyum, kokart takmak bana nasip oldu. Genç yaşta bu kokartı elde ettiğim için emeği geçen MHK başkanlarımıza, hocalarımıza, ağabeylerimize, arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Umarım yurt dışında da başarılı olurum" diye konuştu.

"SADECE GÖRDÜĞÜMÜZÜ ÇALIYORUZ"

Sahada sadece gördükleri pozisyonları çaldıklarını ifade eden Kardeşler, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz baskıyla çok ilgilenmiyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Skor, takım ne olursa olsun, biz sadece gördüğümüzü çalıp, sonucun ne olacağını düşünmeden hareket etmeye çalışıyoruz. Kendimizi de dış dünyadan soyutlamaya çalışıyoruz açıkçası" şeklinde konuştu.

"VAR, FAYDALI BİR SİSTEM"

VAR sisteminin birçok hatayı engellediğini dile getiren Kardeşler, "Toplantılarda da bahsedildiği gibi VAR sistemi, faydalı bir sistem. Daha önce elle atılan goller, 1 metre ofsayt olan pozisyonlar, ceza sahası dışında verilen penaltılar vs. gibi çok açık hatalar engellendi ancak yoruma bağlı pozisyonlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da futbolun güzelliği diyelim. Hakemler de kendi aralarında tartışıyor. Mutlak doğru bir şey yok. Biz de daha çok çalışarak en doğruyu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CÜNEYT AĞABEY DÜNYADA BİZİM İÇİN ÖNCÜ"

Cüneyt Çakır'ın kendileri için dünya futbolunda öncü olduğunu belirten Kardeşler, "Cüneyt ağabey sayesinde Türk hakemliği dünyada en iyi konumlardan birinde. Biz de sürekli kendisini örnek alıyoruz. Sadece onu söylemek olmaz, diğer ağabeylerimiz de var. Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü. Her kapıyı açtı, müthiş başarılara imza attı. Bizi de Türk hakemlerin bunu yapabileceğine inandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum burada" diye konuştu.

"ÖZEL HAYATIMIZDA FUTBOLDAN ÇOK KONUŞMUYORUZ"

Arda Kardeşler, son olarak kardeşi Erce Kardeşler ile özel hayatlarında futbolla ilgili konuşup konuşmamalarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Özel hayatımızda futboldan çok konuşmuyoruz ama illaki muhabbetler geçiyor. Anlaştığımız, anlaşamadığımız pozisyonlar oluyor. Bazen onların bazen benim eleştirilerim oluyor. Tatlı bir şekilde bağlıyoruz. Ama aile içinde çok fazla konuşmamaya çalışıyoruz."

Spor fıfa kokartı takmaya hak kazanan arda kardeşler var, faydalı bir sistem

Arda Kardeşler, Namık Kemal, Futbol, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
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