SPOR Fikret Orman Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağız

SPOR Fikret Orman Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağızBu sene bizim en büyük transferimiz Abdullah AvcıAbdullah Avcı, Enzo Roco'dan çok memnunBeşiktaş'ın çok iyi üç tane stoperi varFutboldaki sponsorluklar Türkiye'nin doğusundaki ülkelerden geliyorBir başkan ve yönetici için dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktırTransferi taraftarı mutlu etmek üzerine yapmayacağızALİ DANAŞ İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş, giyim firması Cacharel ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal katıldı. Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine de değindi.Yapılan giyim sponsorluğu anlaşmasının geleneksel sponsorluk anlaşmalarından farklı olacağını ifade eden Başkan Orman, Bugün yine güzel bir iş birliğini anons etmek için buradayız, bu sene takımımızın giyim sponsoru Cacharel olacak. 100. yıl şampiyonluğumuzda da giyim sponsorumuz olan Cacharel bizim için önemli ve uğurlu bir marka. Onun için de bu imzayı atmaktan dolayı şahsen ayrı bir mutluluk duyuyorum. Yaptığımız bu sponsorluk anlaşması ile geleneksel giyim sponsorluğu anlaşmalarından farklı olarak takımımıza özel tasarımlar olacak. Bunların ilkini de çarşamba günü Avusturya kampında bizim yakışıklı futbolcularımızın üzerinde görme fırsatınız olacak şeklinde konuştu.FUTBOLDAKİ SPONSORLUKLAR TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNDAKİ ÜLKELERDEN GELİYORFutbol endüstrisindeki sponsorlukların genel olarak Türkiye'nin doğusunda yer alan ülkelerden geldiğini söyleyen ve dünyadan örnekler veren Orman, Sponsorluk konusunda hedeflerimiz büyük. Hedeflerimize daha yaklaşamadık. Dünyadaki futbol endüstrisindeki sponsorluklar genellikle Türkiye'nin doğusundan geliyor. Chelsea'nin Yokohama, Arsenal'in Emirates, Barcelona'nın Rakuten sponsorları var. Futbolun marka değerini hep beraber yükseltirsek dünya çapında sponsorlar bulabiliriz. Yapmamız gereken çok iş var. Kulüpler Birliği ile yaptığımız çalışmalar da buna etki edecektir. Bunun için biraz süreç lazım. 2 hafta sonra burada Süper Kupa finali oynanacak. Dünyanın her yerinden insanlar olacak. Bir şölen havası yaşanacak dedi.BİR BAŞKAN VE YÖNETİCİ İÇİN DÜNYADAKİ EN KOLAY İŞ TRANSFER YAPMAKTIRBir başkan ve yönetici için dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktır diyen Orman, sözlerine şöyle devam etti;Hakikaten kolay bir iş. Beşiktaş uluslararası lisans alan bir kurum ve edinileni yerine getiren bir kulüp. Hiç kimse bize teminat mektubu sormuyor artık, eskiden vardı bunlar ama benim olduğum yönetim kurulunda artık bunlar devre dışı kaldı. Hangi mali şartlarda oyuncuyu aldığınız önemli. Şu anda Türk futbolunun durumu ortada. Yeniden yapılandırmalar yapıyoruz. Futbolda Kulüpler Birliği, Federasyon, yeni lisans talimatları daralmalar yaratıyoruz.KULÜBÜMÜZÜN BÜTÇESİNE UYGUN OLURSA STOPER TRANSFERİ YAPACAĞIZSiyah-beyazlı kulübün transfer gündemini de değerlendiren Başkan Orman, Kulübümüzün bütçesine uygun olabilirse ve işimize gelirse stoper transferi yapacağız. Şu anda Beşiktaş'ın çok iyi üç tane stoperi var. Bu sene tahmin ediyorum herkes Roco'yu seyredecek gibi geliyor bana, hoca da Roco'dan çok memnun. Geldiğinde bize çok katkı sağlayamadı ama bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. Ayrıca Mirin var, Vida zaten dünya çapında bir stoper. Stoper kesin alacağız diyemeyiz, eğer kadroda gidenler olursa öylelikle transfer yapabiliriz. Araştırmalarımız devam ediyor. Aceleci değiliz. Şu anda bütün mevkilerde oyuncularımız fazla derecede var, bazı gidişler olabilirse onun üzerine transfer yapacağız. Transferi taraftarı mutlu etmek üzerine yapmayacağız. Zamanında biz de yaptık. 3'üncü şampiyonluğu alacağımız sene bütçemiz nerelere geldi ve ligi 4'üncü bitirdik ama ilk şampiyonluğu aldığımızda stadımız yoktu ve şampiyon olduk. Bu sene bizim en büyük transferimizin Abdullah Avcı ve arkadaşları olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz ifadelerini kullandı.GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZFikret Orman, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, Hocamız çok pozitif, reklam filminde de görüyorsunuz gülümsüyor. Güzel ve hepimizi mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Genç oyuncularımız da müthiş, bu nedenle de çok mutluyuz. Bu oyuncularımızın bugüne kadar gelmesinde onlara emek veren hocalarımıza ve o dönemki yöneticilere teşekkür ederiz, çok iyi işler yaptık. Oyuncularım da iyi. Önemli yıldızlar çıkabilecek potansiyeli olan genç oyuncularımız var. Bu sene onların çok şans bulacağını düşünüyorum. Her şey güzel gidiyor. Biraz sakin, gaza gelmeden doğru işler yapmak gayreti içerisindeyiz. İnşallah Avusturya'da da iyi bir kamp geçireceğimizi düşünüyorum, hocayla da zaten çok olumlu görüşmeler yaptık açıklamasında bulundu.Öte yandan Orman, Beşiktaş'ın Kocaelispor'la oynadığı dünkü hazırlık maçında 3 asist yapan yeni transfer Tyler Boyd için, Onun için aldık zaten dedi.