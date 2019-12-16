Spor fikret öztürk golf turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Spor fikret öztürk golf turnuvası sona erdi

6 saat önce

Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdiNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi.

Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu bu kez de Bodrum Golf Kulüp oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National golf kulüplerinde oynanan Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'na 8 golf kulüpten 80 golfçü katıldı. 3 gün süren turnuva sonunda şampiyonluğu, geçen yıl olduğu gibi Bodrum Golf Kulübü kazandı. İkinciliği Kemer Golf Kulübü elde ederken, üçüncü ise İstanbul Golf Kulübü oldu. Turnuvada tanınmış iş insanlarından Fikret Öztürk, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker ve Hasan Karagöz de mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımların kupalarını Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk verdi.

Fikret Öztürk, "Üç gün boyunca oldukça çekişmeli maçlar oldu. Bu turnuvaların daha çekişmeli olacağına inanıyorum. Turnuvaya katılan tüm takımları kutluyorum" dedi.

Geçen yıl vefat eden eski bakan Fikret Ünlü'yü de unutmayan Fikret Öztürk, "Bir yıl önce kaybettiğimiz Fikret Bakanımızı da saygı ve hürmetle anıyoruz. Golfçüler olarak hepimizin sevdiği, saydığı büyük bir spor adamıydı" diye konuştu.

Spor fikret öztürk golf turnuvası sona erdi

Fikret Öztürk, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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