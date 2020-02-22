Spor fikret ünlü anısına golf turnuvası - Son Dakika
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Spor fikret ünlü anısına golf turnuvası

6 saat önce

SPOR Fikret Ünlü anısına golf turnuvasıNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde merhum eski bakan Fikret Ünlü anısına düzenlenen golf turnuvası başladı.

SPOR Fikret Ünlü anısına golf turnuvası

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde merhum eski bakan Fikret Ünlü anısına düzenlenen golf turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin golf sahasında, Ankara Golf Clup tarafından eski spor bakanı merhum Fikret Ünlü anısına düzenlenen turnuva 2 gün sürecek. Bugün başlayan turnuvaya Ankara Golf Clup üyelerinin yanı sıra birçok amatör golfçü de katıldı.

Ankara Golf Clup Başkanı Mehmet Dora, Geçen yıl kaybettiğimiz değerli siyasetçi, spor bakanımız Fikret Ünlü adına bu yıl ilkini düzenlediğimiz turnuva, iki gün sürecek. Golf camiası tarafından da çok sevilen değerli büyüğümüz Fikret Ünlü'nün adını yaşatmak için bu turnuvayı düzenliyoruz dedi.

Turnuvanın düzenlendiği otelin müdürü Ercan Çek ise Fikret Ünlü, Türkiye'ye verdiği hizmetlerin yanı sıra golf turizmine de verdiği hizmetler azımsanamayacak kadar büyüktür diye konuştu.

Spor fikret ünlü anısına golf turnuvası

Fikret Ünlü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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