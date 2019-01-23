Son Dakika Haberleri: Spor Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Spor Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

1 saat önce

Spor Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli olduTürkiye A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile eşleştiİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA)İlk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Slovakya, Macaristan)...

Spor Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu, System.String[]
Spor Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile eşleşti

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA)

İlk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Slovakya, Macaristan) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi. Türkiye A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile eşleşti.

3 Ağustos-8 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde düzenleneceğine değinerek, Bu büyük organizasyonun ülkemize gelmesinde bize destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Çok sayıda büyük organizasyon düzenledik. Her zaman böyle büyük organizasyonları başarıyla düzenleyen bir ülke olarak Türkiye'nin Avrupa ve dünyada öne çıkması bunun bir göstergesidir. 2019 senesi voleybolun ülkemizde oynanmasının 100'üncü yılıdır. 2003 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda seyircimiz bizi harika bir şekilde destelemiş ve büyük bir başarıya imza atmıştık. En başarılı branş olarak ülkemizin göğsünü kabartmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı Aleksandar Boricic'e teşekkür ediyoruz. Tüm voleybol ailesine başarılar dilerim dedi.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın evsahipliğinde düzenlenen 2017 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile 2019 EuroVolley'e doğrudan katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları'nın rakipleri ve diğer gruplar şöyle;

A GRUBU Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B GRUBU Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C GRUBU Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D GRUBU Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Avrupa, Güncel
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