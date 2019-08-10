Son Dakika Haberleri: SPOR Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptı
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SPOR Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptı

58 dakika önce

SPOR Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptıVIDEO YOKİlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 10 gündür kamp yapan Filistinli tekvandocular, uluslararası hazırlık turnuvasında ringe çıktılar.

SPOR Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptı
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İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 10 gündür kamp yapan Filistinli tekvandocular, uluslararası hazırlık turnuvasında ringe çıktılar.
Filistin'den gelen 10 kız, 16 erkek toplam 26 sporcu Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'tan gelen sporcularla uluslararası hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Toplam 120 tekvandocunun katıldığı müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.
13 -18 yaş arası sporcuların katıldığı etkinlik sonunda Filistin, Niğde, Kahramanmaraş ve ev sahibi Kayseri takımlarına madalya verildi. Etkinlikle ilgili konuşan Kayseri Emniyet Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Antrenörü Hasan Keleş, 2014 yılından beri Filistinli sporcularımızı her yıl düzenli şekilde ücretsiz ağırlıyoruz. Onlar burada tamamen bizim misafirliğimizde kamp yapıyorlar. Tek amacımız burada Filistinli çocuklara ev sahipliği yapmak. Filistin Milli Takımı buraya gelmişken çevre illerden de sporcuları buraya davet ederek dostluk turnuvası organize ettik. Burada Filistinli kardeşlerimizin tecrübe edinmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz diye konuştu.
Filistin, Kayseri, Niğde, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:43 Kaynak: DHA
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