Spor final gençlik'te takıma inanç tam

Final Gençlik'te takıma inanç tam

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Federasyon Kupası'nın sahibi olan Final Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, şampiyonluk yemeğinde buluştu. Başkan İhsan Özen takımlarına inandıklarını dile getirirken, son maçta 46 sayı atan Veal ise, ligi zirvede bitirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Final Gençlik Spor Kulübü, Federasyon Kupası'nın sahibi olurken, ligde de ilk maçında Mamak Belediyesi'ni 123-91 yenerek ve sezona iyi başladı. Lig maçının ardından Bursa temsilcisi, kupa şampiyonluğuna ilişkin düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan kulüp başkanı İhsan Özen, çifte mutluluk yaşadıklarını belirtti. Kupa sevincinin ardından lige de galibiyetle başladıklarını vurgulayan Başkan Özen, '2006 yılından bu yana birçok kupa kazandık, bunların arasına anlamlı bir kupa daha ekledik. Bursa'ya böyle bir kupa getirdiğimiz için çok mutluyuz' dedi.

Basketbol takımının profesyonel olduğunu, ancak bir okul takımı ve aynı zamanda eğitimcilerin takımı olarak gördüklerini belirten Başkan Özen, 'Fair-Play getirmek istedik, hakemle uğraşmayan, seyircinin de sadece kendi takımını desteklediği takım oluşturmak istedik. Zor da olsa bunu sağladık. Bu yıl takımımız iyi gidiyor ancak lig aldığımız bu galibiyetten ibaret değil. Çok güçlü takımlar var ama bu takımın kimyası çok tuttu, ben her birine çok güveniyorum. Bugünkü mücadelelerini görünce umutlarım da arttı. Bunun için mücadele edeceğiz ve gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz' diye konuştu.

Maçların Final Okulları Spor Salonu'ndan Bursa Atatürk Spor Salonu'na alınmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Başkan Özen, 'Bu takımı kurarken, öğrencilerimize iyi maçlar izletelim diye düşünüyorduk. Çocuklarımız maç izlesin, nasıl maç izleneceğini öğrensin istedik. Maçların Final Okulları Spor Salonu'nda oynanması için mücadele verdik ama böyle bir sonuç çıktı. İnşallah Bursa seyircisi Atatürk Spor Salonu'nda da bizi yalnız bırakmaz ve orada daha büyük seyirci topluluğuna erişiriz' ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi karşısında triple-double yapan ve attığı 46 sayı ile göze çarpan ABD'li oyuncu Marlain Guy Veal ise yaptığı açıklamada, 'Çok güzel bir başlangıç yaptık, daha iyisi olamazdı. Mamak Belediyesi karşısında hem kendi adıma, hem takıma adına çok güzel şeyler oldu, olağanüstü bir performans sergiledik. Takım olarak ligi zirvede bitirmeyi hedefliyoruz' dedi. Takım kaptanı Caner Topaloğlu ise, 'Federasyon Kupası'nı Bursa'ya getirdik, bunun moraliyle birlikte ligdeki ilk maçımızda net bir galibiyet aldık. İyi yoldayız. Umarım sezon sonuna kadar da üzerine koyarak ligi en üst sırada bitireceğiz' şeklinde konuştu.