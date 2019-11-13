Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Baltacı'dan

Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Baltacı, ünlü birinin yaptığı sportif aktivitenin tekrarlanarak vücudun yanlış kullanılmasının, en fazla karşılaştıkları sorunlardan birisi olduğunu belirterek bunun ciddi yaralanmalara neden olabileceğini bildirdi.

Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için herkesin kendisine uygun sporu seçmesi tavsiyesinde bulundu.

Spor yapan insanların bilinçli olması gerektiğini dile getiren Baltacı, ilk defa yapılan egzersizlerin ve kullanılan spor aletlerinin, vücuda bindirdiği stres nedeniyle eklemlerde ağrılara neden olabileceğini söyledi.

Spor salonlarında yapılan yanlışlara değinen Baltacı, şunları ifade etti:

"Salona gittiğimizde kullandığımız aletlerin diz eklemi veya belimize bindirdiği yükü ayarlamalıyız. Yandaki arkadaşım 10 kiloyla çalışıyor, ben de çalışmalıyım diyerek yüksek ağırlıklar kaldırmak ve diz eklemini zorlayan hareketleri yaptıran aletlerin altına girmek yanlıştır. Kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığın yüzde 50'si ile çalışmalıyız. Çömelme, adımlama gibi diz ekleminin üzerine yapılan egzersizler var. Bu tür hareketler diz eklemine, bele binen yükü neredeyse vücut ağırlığının 10 katı kadar arttırıyor. Dolayısıyla yaralanma riskini arttırıyor. Bu tür programlarda dikkat etmek gerekiyor."

Kişiye göre reçete verilmesi, tekrar sayısı ile şiddetin önemine dikkati çeken Baltacı, "Bu kalbe ve kaslara binen yükün iyi dağıtılması anlamına geliyor. Mümkün olduğu kadar egzersiz programının iyi planlanması lazım. Haftada 150 dakika orta şiddette egzersiz yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Gül Baltacı, spor aktivitelerinin bilinçli olması için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Vücudunuzu doğru ve düzgün kullanabilirseniz diz eklemine, omurgalarınıza yük binmez. Aslında bel ve diz ağrılarının başlıca sebepleri bunlar. En çok karşılaştığımız sorunlardan biri de ünlü birinin yaptığı sportif aktiviteyi, herkesin kendi yapabileceğini sanarak yanlış şekilde vücudunu kullanması. Bir sanatçının, popüler bir ismin yaptığı pilates ya da yoga programı sizin için uygun olmayabilir. Basit düzeyde nefesinizi kullanarak daha güzel egzersiz programı içerisinde yer alabilirsiniz ya da yürüyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Ehil olmayan kişiler pilates eğitimi veriyor"

Pilatese son dönemlerde yoğun ilgi olduğunu anımsatan Baltacı, şöyle devam etti:

"Ehil olmayan, konuyu hiç bilmeyen kişiler eğitim veriyor. Anatomi bilgileri yok, insan vücudunu tanımıyor. Bu eğitimi verecek kişilerin solunumu ve kalp damar sistemini iyi bilmesi gerekiyor. Sağlıklı yaşam içerisinde yaptırdığınız bir egzersiz kilo verdirmez ama vücudu şekillendirir. Sizin dik durmanızı sağlar, nefesi daha iyi kullanmanızı sağlar. Yanlış egzersizler diz yaralanması, menisküs hatta birçok kişide kas problemini ortaya çıkarıyor. Ciddi anlamda cerrahiye gidecek problem oluyor. Bunun sebebi de pilatesin her kişi tarafından yaptırılıyor olması."

Masa başında çalışanlara egzersiz yapmaları tavsiyesinde bulunan Baltacı, "Kaslar, kemikler çok yük aldığı için erken dönemde deforme oluyor. O yüzden masa başında mutlaka küçük egzersizler yapılmalı. Basit bir germe olabilir. Saat başı oturduğunuz yerde bile egzersiz yapabilirsiniz veya 5 dakika yürüyebilirsiniz. Oturduğunuz sandalye beş ayaklı olmalıdır ve 90 derece kalça, doksan derece diz açısı olacak. Bilgisayar ekranını ayarlamanız gerekiyor." dedi.