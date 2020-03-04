Spor fraport tav antalyaspor - aytemiz alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

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Spor fraport tav antalyaspor - aytemiz alanyaspor maçının ardından

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanTamer Tuna Skoru değiştirebilecek beceriye sahiptik ama ortaya koyamadıkErol Bulut 10 kişi ile kazanmak çok mutlu ettiSüleyman EKİNANTALYA, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, maçın son 26 dakikasını 10 kişi oynamasına...

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Tamer Tuna Skoru değiştirebilecek beceriye sahiptik ama ortaya koyamadık

Erol Bulut 10 kişi ile kazanmak çok mutlu etti

Süleyman EKİNANTALYA, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, maçın son 26 dakikasını 10 kişi oynamasına rağmen, Fraport TAV Antalyaspor'u 90+2'nci dakikada Fernandes'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Tamer Tuna, özellikle maçın 2'nci yarısında rakibe pozisyon vermediklerini söyledi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra iyi baskı kurduklarını, ancak girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini ifade eden Tuna, 'Maçta biraz sakin olmamız gerekiyordu. Ayrıca zorunlu değişiklikler oldu. Skoru değiştirebilecek beceriye sahiptik ama ortaya koyamadık. İki takım açısından da oyun disiplini üst seviyedeydi' dedi.

DEZAVANTAJLI GÖRÜNSEK DE BUNUN RÖVANŞI VAR

Son dakikalarda yedikleri gol dışında takımda bir olumsuzluk görmediğini sözlerine ekleyen Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü

'Artık bu maçı unutmalıyız. Ligdeki konumumuzu rahatlatıp, kupanın ikinci maçında orada kazanıp tur atlamayı arzuluyoruz. Bu maçta takımın yarısı olmasa da arzu ve istek üst düzeydeydi. Daha üst seviyeye çıkabiliriz. Bu iki ayaklı bir maç. Bugün kaybetmiş olabiliriz. Dezavantajlı görünsek de bunun rövanşı var. Mücadelemiz sürecek.'

EROL BULUT 10 KİŞİ İLE KAZANMAK BENİ DAHA DA MUTLU ETTİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise bugünkü maçın çok zor geçeceğini bildiklerini ve bu bilinçle sahaya çıktıklarını belirterek, 'Nitekim maç da o şekilde geçti. 2'nci yarıyı göz önünde bulunduracak olursak, son yarım saati 10 kişi oynadık ama istediğimiz sonucu elde ettik' dedi. Maçın genelinde iyi olduklarını sözlerine ekleyen Erol Bulut, 'Önemli olan sonuçtu. İstediğimiz sonucu elde ettik. Zaten amacımız da bu doğrultudaydı. Gol atmak çok iyi olacaktı ama bunu 10 kişi ile yapmamız beni daha da çok mutlu etti. Futbolcularımız iyi mücadele etti. Arzulu ve istekliydiler. Maçı hiç bırakmadılar. Güzel sonuç oldu. Henüz biten bir şey yok. Daha oynayacağımız maçlar var. İnşallah rövanşı da kazanarak adımızı finale yazdırırız' diye konuştu.

Spor fraport tav antalyaspor - aytemiz alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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