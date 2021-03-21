SPOR Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından

21.03.2021 16:55

BB Erzurumspor maçının ardındanYanal: Son iki maçta iki farklı oyunun nedeni 'duygu'Bakkal: Bireysel hatalardan mağlup oldukSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendiği maçın ardından, iki...

BB Erzurumspor maçının ardından

Yanal: Son iki maçta iki farklı oyunun nedeni 'duygu'

Bakkal: Bireysel hatalardan mağlup olduk

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendiği maçın ardından, iki takımın teknik direktörleri açıklama yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün ilk ve ikinci yarıda farklı oyun sergilediklerini söyledi. Bu durumun hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bağladığını ifade eden Yanal, "İki maçta sergilediğimiz iki farklı oyunun nedeni 'duygu' diye düşünüyorum. Alanyaspor karşısındaki bu 'duygu'yu ilk yarıya taşıyamadık. İkinci devreye çıkarken soyunma odasında bu duygunun ne kadar önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Takım bunu çok iyi uyguladı" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kalitesi yüksek bir futbol sergilediklerini sözlerine ekleyen Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Ümit Milli Takım oyuncuları Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar güzel oyunlarını iki golle taçlandırdı. Milli takım süreçlerinde onlara başarılar diliyorum. Takım olarak disiplinli oynadığımızda gelişebildiğimizi, özgüvenli olduğumuzda daha fazlasını yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var. Bunu yaptığımızda fark yaratmaya devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

BAKKAL: BİREYSEL HATALARDAN MAĞLUP OLDUK

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise çok üzgün olduğunu belirterek, 'İlk yarıda harika oynadık. Rakibe pozisyon vermedik. Yakaladığımız 3 pozisyondan birini gole çevirdik. İkinci devreye dirençli başladık. Futbolcularıma ikinci yarının ilk 20 dakikasının çok önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü Ersun Yanal hoca ile uzun yıllar birlikte çalıştık" diye konuştu.

İkinci yarıda bireysel hatalardan ilk golü yediklerini ifade eden Mesut Bakkal, 'Golden sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Kaptırdığımız topta ikinci gol geldi. Süper Lig seviyesinde böyle hatalar yaparsan sonuç kaçınılmaz olur. Girdiğimiz 5 pozisyondan birini gole çevirdik. Rakibe ikinci yarıda bu kadar çok gol pozisyonu vermemeliydik. Eğer pozisyon verirsen böyle biletinizi kesiyorlar. Atıf'ın pozisyonunda kaleci Ferhat topu kurtardı. Takım olarak ayağa kalkmak zorundayız. Bireysel hatalardan dolayı mağlup olduğumuz için üzgünüz" diye konuştu.

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika


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