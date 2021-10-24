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SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

24.10.2021 19:15

Medipol Başakşehir maçının ardındanGroenendijk: Özgüven ve inanç kaybı başımızı ağrıttıErdinç Sözer: Çok değerli bir galibiyetSüleyman EKİN / ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalya'da oynanan maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir maçının ardından

Groenendijk: Özgüven ve inanç kaybı başımızı ağrıttı

Erdinç Sözer: Çok değerli bir galibiyet

Süleyman EKİN/ ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalya'da oynanan maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik sorumluları basın mensuplarına açıklama yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, oyuna iyi başladıklarını ve özellikle ilk 20 dakikada planladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Hedeflerinin kendi saha ve seyircileri önünde galibiyet almak olduğunu sözlerine ekleyen Groenendijk, 'Maça bu amaçla başladık. Ancak ondan sonra bireysel ve basit hatalardan gol yedik. Anlamadığımız bir şekilde özgüven kaybı yaşadık. Takımda 7-8 oyuncuya özgüven kaybı yansıdı. Bu inancı ve özgüveni kaybeden oyuncuları bir türlü maça geri getiremedik. Bu özgüven ve inanç kaybı başımızı ağrıttı. Ayrıca karşımızdaki rakip sahaya sağlam basan, daha kaliteli oynayan taraftı' dedi.

Maçın ikinci yarısına da baskılı, azimli girmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını sözlerine ekleyen Groenendijk, konuşmasını şöyle tamamladı: 'İstediğimiz oyun seviyesine bir türlü ulaşamadık. Attığımız gol de son dakikada geldiği için işimize yaramadı. Çok geç gelen bir gol oldu. Bunu tersine nasıl çevirebiliriz' Önümüzdeki hafta daha çok çalışarak, kendimizi geliştirerek hatalardan ders çıkartarak daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Karşı tarafı tebrik ediyoruz. İstekli, arzulayan ve iyi oynayan taraftı.?

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, 'Beşiktaş maçını kazandıktan sonra, takım olarak ikinci bir atak yapmak istedik. Arzuladığımız gibi ikide iki yaptık. O yüzden mutluyum. Maça gelecek olursak, ilk 15-20 dakika çok zor geçti. Antalyaspor çok iyi mücadele etti. Çözümü bulduktan sonra oyuna sahip olduk ve pozisyonları değerlendirdik. Oyuncularım 90 dakika çok güzel çalışmalar yaptı. Karşılama, savunma olsun çok iyilerdi. Maçı son 5-6 dakikasında rakibe şans tanımadık. Bu galibiyetten dolayı çok memnunuz' dedi.

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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