SPOR Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de
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Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'deİSTANBUL, (DHA)Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:44 Kaynak: DHA
Fredrik Gulbrandsen Başakşehir
'de
İSTANBUL, (DHA
)
Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı Kulübümüz, Avusturya
'nın RB Salzburg
kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
(FOTOĞRAFLI)
(Tür: Spor)
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