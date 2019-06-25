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SPOR Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de

1 saat önce

Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'deİSTANBUL, (DHA)Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de
İSTANBUL, (DHA)
Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
(FOTOĞRAFLI)
(Tür: Spor)
SPOR Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:44 Kaynak: DHA
DHA, Başakşehir, Güncel
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