Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına taraftardan yoğun ilgi - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına taraftardan yoğun ilgi
07.10.2021 19:11
ING Basketbol Süper Ligi'nde Cumartesi akşamı IcryPex Beşiktaş'ı konuk edecek Frutti Extra Bursaspor'dan biletlere yoğun ilginin olduğu ve 17 bloğun tamamının satıldığı açıklandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Cumartesi akşamı IcryPex Beşiktaş'ı konuk edecek Frutti Extra Bursaspor'dan biletlere yoğun ilginin olduğu ve 17 bloğun tamamının satıldığı açıklandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında IcryPex Beşiktaş'ı konuk edecek Frutti Extra Bursaspor'dan biletlerle ilgili açıklama geldi. Dün satışa çıkan biletlere çok yoğun ilginin olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biletlerimizin satışa çıktığı ilk 24 saat içerisinde 17 bloğun biletlerini tüketen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Kalan sınırlı sayıda bilet için biletinialsitesini ziyaret edebilirsiniz." Bilet fiyatları 20 ile 125 TL arasında değişiyor.
(Barış Yalım/İHA)
Son Dakika 20:12 Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza 20:00 Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi 19:32 Fatih Terim'in vakit kaybına tahammülü yok! Burak Yılmaz'ın veliahtı için talimatı verdi 19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu 18:08 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 17:07 Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin sit alanı statüsü değiştirildi, bölge yapılaşmaya açılabilir 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı