SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı - Son Dakika
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SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

04.05.2022 09:50

SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadıİsmail Hakkı SEYMENBURSA,(DHA)-EuroCup yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı 85-68 yenerek finale yükselirken Bursasporlu taraftarlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

İsmail Hakkı SEYMENBURSA,(DHA)-EuroCup yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı 85-68 yenerek finale yükselirken Bursasporlu taraftarlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

EuroCup yarı final mücadelesinde Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelen Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 85-68 kazandı. Frutti Extra Bursaspor bu sonuçla adını finale yazdırırken Bursasporlu taraftarlar maç bitiminde galibiyet coşkusu yaşadı. Taraftarlar finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı.(DHA)

SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı
SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı
SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı
SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Basketbol: ULEB Avrupa Kupası ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor finale yükseldi. ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor finale yükseldi.

Bursaspor, Andorra, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı - Son Dakika
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