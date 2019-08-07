SPOR FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı
1 saat önce
FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldıHakan KAYA - Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA)-UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:17 Kaynak: DHA
FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa
' bayrağı asıldı
Hakan KAYA - Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA
)-
UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ne (FSM) asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere
Premier Lig ekipleri Liverpool
ve Chelsea
, Vodafone Park
'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul
'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının yer aldığı UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.
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