Son Dakika Haberleri: SPOR FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı
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SPOR FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı

1 saat önce

FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldıHakan KAYA - Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA)-UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) asıldı.

FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı
Hakan KAYA - Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA)-
UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının yer aldığı UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.
Süper Kupa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:17 Kaynak: DHA
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