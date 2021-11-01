SPOR Futbol maçında ilginç an: Kaleciyi arı soktu - Son Dakika

Futbol maçında ilginç an: Kaleciyi arı soktu

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA) - Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Burdur ekibi Maküspor'un, Denizli temsilcisi Bağbaşı Zeytinköyspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'inci dakikasında, Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı sol omzundan arı soktu. Kaleci, tedavisinin ardından maça devam etti.

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta yer alan Maküspor, sezonun ilk maçında Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor'u konuk etti. Aydın bölgesinden Mehmet Can Koç, Recep Durmazoğlu ve Hüseyin Efe Kır hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında Maküspor üstün oyunununa rağmen gol bulamadı. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Maküspor, maçın son dakikasında Mahmut Bektaş'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak yeni stadında çıktığı ilk maçında 3 puanla tanıştı. Maç sonunda Maküsporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmada ilginç bir an da yaşandı. Bağbaşı Zeytiköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı, karşılaşmanın 11'inci dakikasında arı soktu. Hakeme sol omzundan arı soktuğunu belirtmesinin ardından oyun durdurulup, Oğuzhan'ın tedavisi yapıldı. Tedavi sonrası karşılaşmaya devam eden Oğuzhan kalesinde 1 gol görmesine rağmen, kurtarışlarıyla farklı mağlubiyeti engelledi.