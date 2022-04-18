SPOR Futbol sahasında kahreden ölüm - Son Dakika
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SPOR Futbol sahasında kahreden ölüm

18.04.2022 11:49

Futbol sahasında kahreden ölümSeyfi GÜL / FOÇA, (DHA)Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi'nin final maçında veteran kaleci kalp krizine yenik düştü.

Futbol sahasında kahreden ölüm

Seyfi GÜL/ FOÇA, (DHA)

Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi'nin final maçında veteran kaleci kalp krizine yenik düştü. Ligde İzmir Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan final maçının ilk yarısının son anlarında Bodrum'un 43 yaşındaki kalecisi Fatih Mumcu, takımı 3-1 öndeyken kalesine çekilip auta giden bir şut esnasında sırt üstü yere yığıldı. Mumcu, uzun süre yerden kalkmayınca takım arkadaşları yanına gitti.

Bilinci kapalı bir halde yerde yatan Mumcu'ya sahada ambulans olmadığı için arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çağırılan ambulans kısa sürede sahaya ulaşırken, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan talihsiz kaleci, ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yarıda kalan finalde takım arkadaşlarının peşinden hastaneye koşan veteran futbolcular, acı haberi acil servis önünde alıp gözyaşlarına boğuldu. Bodrumlu veteran futbolcular uzun süre hastane önünden ayrılmazken, Mumcu'nun ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

SPOR Futbol sahasında kahreden ölüm
SPOR Futbol sahasında kahreden ölüm
SPOR Futbol sahasında kahreden ölüm
SPOR Futbol sahasında kahreden ölüm

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Futbol, İzmir, Ege, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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