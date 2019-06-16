SPOR Futbolcu olmak isteyen Zeynep, takım bulamıyor

SPOR Futbolcu olmak isteyen Zeynep, takım bulamıyorVIDEO YOKDeniz ÖZENSİNOP,(DHA) -SİNOP'ta kadın futbol takımı olmadığı için yeteneklerini aralarına girdiği erkek arkadaşlarıyla yeşil sahalarda top koşturup sergileyen Zeynep Irmak Şen (13), dünyanın en iyi liglerinde forma giyerek kadın...

SPOR Futbolcu olmak isteyen Zeynep, takım bulamıyor

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Deniz ÖZENSİNOP,(DHA) -

SİNOP'ta kadın futbol takımı olmadığı için yeteneklerini aralarına girdiği erkek arkadaşlarıyla yeşil sahalarda top koşturup sergileyen Zeynep Irmak Şen (13), dünyanın en iyi liglerinde forma giyerek kadın futbolunun temsilcisi olmak istiyor.

Sinop'ta yeşil sahalarda sergilediği performans ve yetenekleriyle dikkati çeken ortaokul öğrencisi Zeynep Irmak Şen, profesyonel olarak futbol oynama hayaliyle yaşıyor. Kentte kadın futbol takımı olmadığı için yeteneklerini aralarına girdiği erkek arkadaşlarının yer aldığı takımlarla antrenmanlara katılıp, yeşil sahalarda oynadığı futbolla sergileyen Zeynep Irmak Şen, dünyanın en iyi liglerinde forma giyerek, kadın futbolunun temsilcisi olmak istiyor. Beşiktaş taraftarı olan, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa liglerini de yakından takip eden Şen, okulların tatil dönemine girmesiyle çalışmalarını hızlandırarak, profesyonel olarak hayali olan futbol oynayacağı günü bekliyor.

PROFESYONEL FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM

İlk başlarda oynadığı basketboldan futbola yöneldiğini anlatan Şen, profesyonel olarak bir takımda futbol oynamamak istediğini söyledi. Şen, İlk başlarda basketbol oynuyordum, daha sonra futbola döndüm. Sinop'ta benim yaşımda futbol oynayan yok, bu yüzden tek başıma kalıyorum. Bir takıma girmek istiyorum, büyüdüğümde bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorum. Diğer bir hedefim ise, beden eğitimi öğretmeni olmak dedi.

ANTRENÖR KÖSEOĞLU ZEYNEP ÇOK SÜRATLİ

Sinop Gençlik Hizmetleri'nde futbol antrenörü olarak görev yapan Mehmet Köseoğlu da, Zeynep Irmak Şen'in yetenekli ve oyunda çok hızlı olduğunu belirterek, Üç ay önce buraya geldiğimde sadece erkek takımımız vardı. Baktım ki, pırıl pırıl bir genç var, adı Zeynep ve dikkatimizi çekti. Üç aydır bizimle antrenmanlara katılıyor. Çok güzel bir gelişim gösterdi. En belirgin özellikleri, çok süratli ve tekniğinin çok iyi olması. Bu özellikleri Zeynep'i öne çıkarttı. Yaşı küçük ama Zeynep'in ileride bu ülkede futbolda adından söz ettireceğine inanıyoruz. Hem ailesi hem de biz arkasındayız. Zeynep'in sayesinde diğer kızlarda gelmeye başladı. İnşallah daha da çok gelişecek. Bu çocukların önünü açacağız, inşallah yolları açık olur diye konuştu.

FUTBOLDA İYİ YERLERE GELEBİLİR

Zeynep Irmak Şen'in babası Ruhi Özgür ise, iyi yerlere gelmesini temenni ettiği kızına destek olduklarını kaydederek, Zeynep'in bu futbol merakı çok hoşuma gidiyor. Evde en azından maç seyrederken beni destekleyen biri var. Bende geçmişimde sporla uğraştım, Zeynep'inde sporla uğraşmasını istiyorum. Futbol kız çocuğu için taşralarda biraz daha zor oluyor, erkeklerle oynamak zorunda kalıyor. Bazen utanıyor ama biz her zaman arkasındayız. Kendi becerilerini gösterebilirse iyi bir yere geleceğini düşünüyorum ifadelerinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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