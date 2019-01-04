Son Dakika Haberleri: Spor Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı

Spor Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı

41 dakika önce

Spor Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldıNamık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKANSERİK (Antalya), (DHA) -ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.

Spor Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Namık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKANSERİK (Antalya), (DHA) -

ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımların futbolcuları ve teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Ankaragücü teknik direktörü Bayram Bektaş'ın yanı sıra Sivas ve Malatyasporlu sporcular başta olmak üzere pek çok sporcu yan yana saf tuttu.

Fenerbahçe ve Kayserisporlu sporcular The Land Of Legends'te bulunan mescitte namaz kılarken, Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer takım oyuncuları ise Belek Mahallesi Merkez ve Mecek camilerinde cuma namazı kıldı.

Cami çıkışında taraftar ve vatandaşlar, Ünal Karaman, Mehmet Özdilek, Malatyasporlu Sadık ile fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:54 Kaynak: DHA

Antalya, Spor
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