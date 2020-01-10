Spor futbolcular, dinler bahçesi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
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Spor futbolcular, dinler bahçesi'nde cuma namazı kıldı

6 saat önce

SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldıOlgucan KALKAN - ANTALYA DHADevre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını Dinler Bahçesinde kıldı.

SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Olgucan KALKAN - ANTALYA DHA

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını Dinler Bahçesinde kıldı.

Kamp için Antalya Belek'te bulunan Süper Lig'in bazı futbolcuları ve yöneticileri, cuma namazı için bir araya geldi. Vatandaşlar, cuma namazı çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sivassporlu Samassa ve Yatabare, Kasımpaşalı Koita, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor'dan Uğur Demirok'un da cuma namazının ardından bir süre sohbet ettiği görüldü.

Spor futbolcular, dinler bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:10 Kaynak: DHA
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