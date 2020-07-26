SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri - Son Dakika

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleriÜstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılarSüper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gittiKasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir...

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

Üstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılar

Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti

Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler

Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 08:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı "Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı" iddiaları yalanlandı Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor         
19:55
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu         
19:43
Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu         
19:39
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti         
17:58
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede         
17:43
Balkondan düşen çocuk, vatandaşın dikkati sayesinde ölümden kurtuldu Balkondan düşen çocuk, vatandaşın dikkati sayesinde ölümden kurtuldu         
16:55
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti         
16:21
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı         
16:18
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor         
16:13
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır         
15:11
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı         
14:54
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı         
14:47
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler         
14:43
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor         
13:11
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur         
12:25
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha         
11:45
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı         
10:43
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor         
10:03
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu         
09:33
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı         
09:02
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı         
08:29
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda         
07:33
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu         
07:30
Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi         
07:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 02:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei