Spor futbolda serik ile silopi kardeşliği

Futbolda Serik ile Silopi kardeşliği

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kurulan Silopi Haburspor takımı kamp için Antalya'nın Serik ilçesine geldi.

Silopi Haburspor Teknik Direktörü Servet Çek ve beden eğitimi öğretmeni İrfan Kayhan yaklaşık 4 ay önce Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'la telefonda görüşüp, Süper Amatör Küme'de mücadele eden Silopi Haburspor'u yeni kurduklarını, maddi imkanları olmadığı için de bu zamana kadar kamp yapamadıklarını ve bu konuda yardımcı olup olamayacaklarını sordu. Başkan Aputkan da takımı belediyenin misafiri olarak Serik'e davet etti. Serik'e bugün gelen Silopi Haburspor, Belek Beachpark'taki tesislerde kampa girdi. 12 gün sürecek kamp kapsamında Silopi Haburspor, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı da yapacak.

Silopi Haburspor futbol takımı ve teknik heyeti Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Enver Aputkan, "Bu arkadaşlar bizim kardeşimiz, Serik olarak biz kardeşlik görevini yerine getiriyoruz. Bundan sonra Silopi ile Serik hem sporda hem de diğer konularda kardeştir. Bizler birbirimize yardımcı olacağız" dedi.

Silopi Haburspor Teknik Direktörü Servet Çek de "Takım olarak Şırnak bölgesinde Süper Amatör Küme'de mücadele ediyoruz. Kulübümüzün başkanı ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni İrfan Kayhan tek maaşla takımı kurdu ve yönetiyor. Çocuklarımızın en büyük hayali Antalya'da kamp yapmaktı. Bu hayalimizi Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan gerçekleştirdi. Sayın Başkanımıza ve Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürüne teşekkür ederiz" diye konuştu.