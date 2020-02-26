Son Dakika › Güncel › Spor futboldan sonra basketbol derbisi de galatasaray'ın - Son Dakika
Spor futboldan sonra basketbol derbisi de galatasaray'ın
24 dakika önce
SPOR Futboldan sonra basketbol derbisi de Galatasaray'ın (Fotoslayt) Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
Son Dakika Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı Fenerbahçe yönetiminden pankart açıklaması: Hangi akılla suç duyurusunda bulunuyorlar, şaşırıyoruz Fenerbahçeli bazı taraftarlardan Ali Koç'a tepki Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme!