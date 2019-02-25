Son Dakika Haberleri: Spor Futbolun Efsaneleri Moskova'da

Spor Futbolun Efsaneleri Moskova'da

33 dakika önce

Spor Futbolun efsaneleri Moskova'daVIDEO YOKBir dönem Türkiye'de top koşturan Hamit Altıntop, van Hooijdonk, Simao, Riera ve İbrahim Ba özel turnuvada forma giydiSiyamend KAÇMAZ - MOSKOVA DHARusya'da bu yıl 11'inci kez düzenlenen Legends Cup'ta (Efsaneler Kupası) ev sahibi Rusya...

Spor Futbolun efsaneleri Moskova'da

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Bir dönem Türkiye'de top koşturan Hamit Altıntop, van Hooijdonk, Simao, Riera ve İbrahim Ba özel turnuvada forma giydi

Siyamend KAÇMAZ - MOSKOVA DHA

Rusya'da bu yıl 11'inci kez düzenlenen Legends Cup'ta (Efsaneler Kupası) ev sahibi Rusya şampiyonluğa ulaşırken, Türk futbolcu Hamit Altıntop'un forma giydiği All- Star takımı ise 4'üncü oldu.

İki gün süren turnuvada Rusya, İspanya, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın yanı sıra dünya çapında yıldızlardan oluşan All-Star takımı da mücadele etti. 35 yaşın üzerindeki oyunculardan oluşan 6 takımın katıldığı turnuvada Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Hamit Altıntop, Pierre van Hooijdonk, Albert Riera, İbrahim Ba ve Simao Sabrosa gibi Türkiye'de forma giyen futbolcuların yanı sıra Cisse, Gianluca Zambrotta, Andrey Arşavin, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, John Arne Riise ve Yorgos Karangunis gibi dünyaca ünlü futbolcular da turnuvada yer aldı.

Turnuvaya ilk defa katılan ve seyircilerden büyük ilgi gören Hamit Altıntop da böyle bir turnuvada Türk takımının olmamasının üzücü olduğunu ve organizatörler ile görüştüğünü ifade ederek, bir sonraki turnuvada Türk Milli Takımı olarak da turnuvaya katılmak istediklerini belirttiğini söyledi.

Türk Hava Yolları'nın ana sponsorlarından birisi olduğu turnuvada en iyi futbolcuya business class bilet veren THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı, organizatörler ile görüştüklerini ve önümüzdeki yıl Türk takımının da turnuvada yer alması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Karşılaşmayı iki gün boyunca takip eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, bir süre milli futbolcu Hamit Altıntop ile sohbet etti.

Bu arada mücadeleleri Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov da takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:14 Kaynak: DHA

Spor
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