Spor futsal 2'nci lig 2'nci devre maçları kemer'de başladı - Son Dakika
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Spor futsal 2'nci lig 2'nci devre maçları kemer'de başladı

6 saat önce

SPOR Futsal 2'nci Lig 2'nci devre maçları Kemer'de başladıLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futsal 2'nci Lig 2'nci devre müsabakaları Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

SPOR Futsal 2'nci Lig 2'nci devre maçları Kemer'de başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futsal 2'nci Lig 2'nci devre müsabakaları Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen, 8 takım ve 100'e yakın sporcunun katıldığı Futsal 2'nci Lig 2'nci devre müsabakaları Kemer ilçe merkezindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda bugün başladı. 29 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan mücadeleler sonrasında 1'inci Lig'e çıkacak olan iki takım belirlenirken, iki takım ise yükselme grubuna düşecek.

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, "Futsal branşımızda iki ligimiz var. 1'inci lig ve 2'nci lig. Bütün liglerimizi iki devre halinde gerçekleştiriyoruz. 2'nci ligin ilk devresi Bursa'da oldu. Oradaki takımlarımızın aldığı puanlarla burada aldığı puanlar toplanarak 1'inci lige çıkacak iki takımımızı belirleyeceğiz. Aynı zamanda performansı düşük iki takım ise yükselme grubuna düşecek" dedi.

Aynı anda Trabzon'da da müsabakalar gerçekleştiğini vurgulayan Hasan Sayyıdan, "Futsal branşında geçen hafta dünya 4'üncüsü olduk, Antalya'da yaptığımız turnuvada. Bu alanda da yani bu branşta da hedefimiz dünya çapında madalyalar gelecek seviyeye ulaşabilmek. Goalballda, atletizmde, B1 futbolda, judoda aldığımız madalyalara futsal branşında da eklemek istiyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz. Planlamamız bu doğrultuda. Güzel bir turnuva çıkıyor. Takımlarımız çok memnunlar. Dolayısıyla bu turnuva sonucunda başarılı olan takımları da şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Spor futsal 2'nci lig 2'nci devre maçları kemer'de başladı

Antalya, Kemer, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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