Spor fütüristi Hakan Demiray'dan spor salonu uyarıları Açıklaması

Spor fütüristi, yönetim danışmanı ve milli kick boksçu Hakan Demiray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının düşüş eğilimine girmesi sonrası normale dönüş uygulamaları kapsamında 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayan spor salonlarında, sosyal mesafe uygulaması, maske ile dezenfektan kullanımının önemine dikkati çekti.

Salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan spor salonlarının hizmet vermeye başladığını hatırlatan Demiray, antrenörlerin ve sporseverlerin, sağlıklarını koruyup, daha güvenli egzersiz yapabilmeleri için birtakım kurallara uymak zorunda olduğunu belirtti.

Bu süreçte herkesin öncelikle kişisel temizliğine dikkat etmesi gerektiğini aktaran Hakan Demiray, "Herkes kendi temizliğinden sorumlu olmalı. Ellerimizi egzersiz öncesinde ve sonrasında mutlaka bol su ve sabunla yıkamalıyız. Egzersiz esnasında ise dezenfektan kullanabiliriz. Ayrıca ellerimizi yüzümüze sürmekten kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çok sık dezenfektan kullanımının doğru olmadığının altını çizen Demiray, "Ancak alet değişikliği sırasında kullanmakta fayda var. Sporcular hızlı ve derin nefes alıp verdiklerinden, dezenfektanın solunmamasına dikkat edilmeli. Mümkünse alkolsüz ve antialerjik dezenfektan kullanmakta fayda var." şeklinde görüş belirtti.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, egzersiz aletlerinin özellikle elle tutulan yüzeylerinde biriken ter damlacıklarının tehlike saçtığını vurgulayan Hakan Demiray, "Bu nedenle egzersize başlamadan önce kullanacağımız aletlerin dezenfekte edildiğinden kesinlikle emin olmalıyız. Spor salonunda maske kullanımı da çok önemli. Bu konuda birçok tartışma var. Uzmanlar, egzersiz yaparken uzun süre maske takan kişilerin hayati risk taşıdığını belirtiyor. Bu nedenle salonun kalabalık olmadığı zamanları ve alanları seçmeli, tercihen de fazla yorucu olmayan egzersizler yapılmalı. Eğer ortam kalabalıksa, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak ve cerrahi maske takarak egzersiz yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Spor salonlarında havlu kullanımının önemine de değinen Demiray, sözlerini şöyle tamamladı:

"Egzersiz yaparken yüzün temas ettiği eşyalara özellikle dikkat etmeliyiz. Bu nedenle kendi havlumuzu ya da matımızı kullanmak faydalı olacaktır. Benzer sebeple su mataramızı da yanımızda taşımalıyız. Havlu kullanırken aletler için ayrı, terimizi silmek ve duş sonrası için ayrı, tek kullanımlık olanlardan tercih etmeliyiz. Yani tek havlu değil birkaç farklı havlu kullanmak gerekir. Egzersiz sırasındaki tüm kıyafetleri ve ayakkabımızı spora özel kullanmalı, egzersiz bitiminde ayrı bir çanta içerisinde muhafaza edip en az 60 derecede yıkamalıyız. Egzersiz sonrasında evimizde duş almayı tercih etmekte fayda var. Eğer salonda duş alacaksak, terlik ve temiz havlu kullanmaya özen göstermeliyiz. Egzersiz yapanlarda en yaygın görülen hata, çıplak ayakla duş almaktır. Bu şekilde ayak mantarı bulaşma riski de artar."