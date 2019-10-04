Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama
Son Dakika Güncel Haber

Spor galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama

6 dakika önce

SPOR Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılamaNesrin AYDIN YALDIZ- Celal ATALAYANKARA,(DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

SPOR Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

Nesrin AYDIN YALDIZ- Celal ATALAYANKARA,(DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman sonrası hava yoluyla Ankara'ya geldi. Galatasaray, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşalelerle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Spor galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama

Gençlerbirliği, Galatasaray, Ankara, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü
Galatasaray'da Falcao şoku! Gençlerbirliği maçında yok Erdoğan'ın talimatıyla 50 kişilik grupla gizli toplantılar yapıldı Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:29:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]