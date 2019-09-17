Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama
Son Dakika Güncel Haber

Spor galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama

33 dakika önce

SPOR Galatasaray'a Belçika'da coşkulu karşılamaSerhan TÜRK/OOSTENDE (Belçika), (DHA)- Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'da coşkuyla karşılandı.

SPOR Galatasaray'a Belçika'da coşkulu karşılama

Serhan TÜRK/OOSTENDE (Belçika), (DHA)- Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'da coşkuyla karşılandı.

'Sabah saatlerinde İstanbul'dan uçakla hareket eden sarı-kırmızılılar, TSİ 15.15'te Belçika'nın Oostende şehrine ulaştı. Galatasaray kafilesi havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Taraftarlar; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Atkı ve bayraklarla, tezahüratlar eşliğinde sarı-kırmızılıları bekleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Havalimanında Galatasaray'ı karşılamaya gelenler arasında Fenerbahçe formalı taraftar da yer aldı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarın Galatasaray'ın kazanmasını istediğini belirten sözleri dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar Belçika'ya şu kadroyla geldi:

" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.55'te deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

Spor galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama

Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğine bayılıyorum Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu! İşte o görüntüler 13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:33:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]