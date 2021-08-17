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SPOR Galatasaray'a dev sponsor - Son Dakika

SPOR Galatasaray'a dev sponsor

17.08.2021 13:02

Galatasaray'a dev sponsor (1)Dinçer Azaphan: Galatasaray'a sponsor olmak çocukluk hayalimdiAta SELÇUK - Özcan USTA / - Galatasaray Kulübü, 2021-2022 sezonu için Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray'a dev sponsor (1)

Dinçer Azaphan: Galatasaray'a sponsor olmak çocukluk hayalimdi

Ata SELÇUK - Özcan USTA/ - Galatasaray Kulübü, 2021-2022 sezonu için Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sponsorluk anlaşmasının detaylarına göre, Tunç Holding, Galatasaray Futbol A Takımı'na çorap, kadın voleybol takımına ise yaka reklam sponsoru oldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

ÜNLÜ: SPONSORLUK ANLAŞMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Açıklamalarına son dönemde ülkede yaşanan yangın ve sel felaketleri ile Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek başlayan Ünlü, "A Futbol Takımımız ve Kadın Voleybol Takımımız için yapılan sponsorluk anlaşması bizim için çok kıymetli. Ülkemizin ekonomik anlamda zor şartlar yaşadığı bir dönemde Dinçer Bey, Galatasaray'a katkıda bulunmak istediğini söyledi ve inisiyatif alıp bizleri kamçıladı. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tüm diğer Galatasaraylılardan da Dinçer Bey'in gösterdiği inisiyatifi bekliyoruz" dedi.

"KONUYLA İLGİLİ KARAR YÜZDE 99 BUGÜN ÇIKAR"

Dünkü maçta Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında yaşanan olayla ilgili gelen soruya yanıt veren Ünlü, şunları söyledi: "Fatih hocanın söylediği gibi, ben de görmedim böyle bir şey. Dün geceki talihsiz olaydan sonra başkan ve hoca bir araya geldi. Bir durum değerlendirmesi oldu. Kabul edilebilecek bir şey değil. Öte yandan bu boyutta olmaması gereken şeyler tabii ki sahada olabilir. İdari karar gerekli. Teknik heyet sadece dünkü olayla değil, geneliyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Tabii ki bizde yargıç değiliz. Kamuoyu müsterih olsun ki mutlaka yapılan işle ilgili cezai yaptırım olacaktır. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, biz de görüşüp kamuoyuna bilgi veririz. Hiç görmediğimiz, alışık olmadığımız bir şey. Öfke patlaması olabilir, adrenalinin tetiklediği bir şey olabilir ama ne olursa olsun olmaması gereken bir şeydi. Konuyla ilgili karar, yüzde 99 bugün çıkar."

"BU BİRLİKTELİK HERKESE ÖRNEK OLACAKTIR"

Köksal Ünlü, sponsorlukla ilgili olarak, "Enerji ve akaryakıt alanında hizmet veren kıymetli bir markayla sponsorluk yapacak olmaktan dolayı mutluyuz. Tunç Holding ile Galatasaray aynı yerde duruyor. Bu birliktelik çok kıymetli. Tunç Holding ile Galatasaray markalarının birlikteliği, herkese örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"STAT SPONSORLUĞU İÇİN 3 FİRMAYLA GÖRÜŞÜYORUZ, BİRİSİYLE ÖN PROTOKOL İMZALADIK"

Stat sponsorluğuyla ilgili gelen soruya Ünlü, "3 firmayla görüşüyoruz. Bunlardan birisiyle ön protokol imzaladık. Başka sponsor talipleri de çıktı ajandamızda olmayan. Esas hikaye Galatasaray'ın değerini ve haklarını mukaveleye dökebilmek. Biz Galatasaray'ın hiçbir hakkını garanti ve teminat olmadan herhangi birine devretmeyiz. Bunun için de taraftar ve basın da sorumlu. Geldiğimiz noktada aldığımız karar sırf yapmak olmak için yapmak değil. Forma sponsorluğu da iyileştirilerek devam edecek. Stat isim hakkı da başka bir yerde yeni sponsor taleplerinin gelmesiyle değerini bulup garantileri ve teminatlarıyla olacak, planladığımız bu. Kısa vadede, yakın bir tarihte bu işi bitireceğiz" yanıtını verdi.

"VOLEYBOLDA AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK YAKALAYACAK BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ"

Köksal Ünlü, son olarak kadın voleybol takımının planlamasından bahsederek, "Sadece kadın voleybol değil, diğer tüm branşlarda sponsoru iş ortağı olarak görüp onların da idareye katkısını istiyoruz. Kadın voleybolda Avrupa'da başarılı olacak, final ve şampiyonluk yakalayacak bir takım kurmak istiyoruz. Biz geldiğimizde transfer dönemi geçmişti ve yapılması gereken işler vardı. Şubat ayında hızlanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

DİNÇER AZAPHAN: GALATASARAY'A SPONSOR OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ise genel sekreter Köksal Ünlü'ye teşekkürlerini ileterek, "Bizi çok güzel ağırladılar. Burak Elmas ve kurmaylarına; bizi, Galatasarayımızın yanına logomuzu kabul ettikleri için de ayrıca teşekkür ederim, şükranlarımı sunuyorum. Tunç Holding olarak Galatasaray'a sponsor olmak çocukluk hayalimdi. Allah bu hayali bugün bize nasip etti. Fatih hocamla da konuştum. Beni yönlendirdi sağ olsun. Ona da ayrıca çok teşekkür ederim. Sadece 2021-2022 sezonu için değil önümüzdeki yıllarda da takımımın arkasında olacağımın sözünü buradan sizlere veriyorum. Ayrıca takımımızı dünkü galibiyetinden dolayı kutluyorum ve Kerem kardeşimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

"GEREKEN FATİH HOCANIN NEZDİNDE YAPILACAKTIR"

Dün Giresunspor maçında yaşanan Kerem Aktürkoğlu - Marcao olayı ile ilgili de konuşan Azaphan, "Gereken Fatih hocanın nezdinde yapılacaktır. Beklemediğimiz bir hareketle karşı karşıya kaldık. Tekrar Kerem'e de geçmiş olsun. Futbolda bunlar olabilecek şeyler. Galatasaray taraftarının aklı orada kalmasın, gereken yapılacaktır. Marcao benim komşum, kendisiyle de görüşüyoruz aynı yerde oturduğumuz için. Kendisinden hiç beklemezdim" değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKANDAN BÖYLE BİR TEKLİF GELİRSE, GEREKEN NEYSE YAPARIM"

Son yıllarda adının Galatasaray ile anılmasıyla ilgili ise Dinçer Azaphan şunları söyledi: "Yönetici olmak ya da yönetim kurulunun üyesi olmak şeref verir fakat şu an için böyle bir şey düşünmedim. Taraftar olarak Galatasaray'ın yanında maddi manevi olmak bana yetiyor ama başkanımızdan böyle bir teklif gelirse hayır demem, gerekirse yaparım. Başkanlık ve yöneticilik sürem doldu ama tek derdim Galatasaray'a hizmet etmek. Taraftarın bana karşı sevgisi mutluluk verici, ben de onları mutlu etmeye çalışıyorum. GS Store'dan en fazla alışveriş yapan ve katkı yapan şirket ve şahıs olarak da her şekilde Galatasaray'a destek olmaya çalışıyoruz."

SPOR Galatasaray'a dev sponsor
SPOR Galatasaray'a dev sponsor
SPOR Galatasaray'a dev sponsor
SPOR Galatasaray'a dev sponsor

Dinçer Azaphan, Galatasaray, voleybol, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray'a dev sponsor - Son Dakika


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