Son Dakika Haberleri: Spor Galatasaray - Akhisarspor Maçı Öncesinde Saha Temizleme Çalışmaları

Spor Galatasaray - Akhisarspor Maçı Öncesinde Saha Temizleme Çalışmaları

41 dakika önce

Spor Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesinde saha temizleme çalışmaları (2)(Tür: Spor)

Spor Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesinde saha temizleme çalışmaları (2)

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:01 Kaynak: DHA

Galatasaray, Güncel
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