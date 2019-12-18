Spor galatasaray başkan yardımcısı yusuf günay'ın açıklamaları - Son Dakika

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Spor galatasaray başkan yardımcısı yusuf günay'ın açıklamaları
6 saat önce
SPOR Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamaları (1) Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:59 Kaynak: DHA
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